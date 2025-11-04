Une délégation tunisienne multisectorielle a participé activement à la Conférence internationale sur le développement des capacités de négociation d’accords de libre-échange, tenue à Pékin du 21 octobre au 4 novembre 2025. Cette conférence s’inscrit dans la dynamique de la diplomatie économique de la Tunisie.

Placée sous l’égide du ministère chinois du Commerce, cette conférence dédiée aux pays africains avait pour objectif central de renforcer leurs expertises en matière de négociations commerciales.

La délégation tunisienne, accompagnée par l’ambassade de Tunisie à Pékin, a saisi cette occasion pour mettre en lumière les atouts économiques de la Tunisie en faveur de l’investissement étranger. Elle a présenté les mécanismes incitatifs pour les investisseurs étrangers et, surtout, la position géostratégique unique du pays, qu’elle a positionnée comme une plateforme privilégiée pour accéder aux marchés africains, arabes et européens.

Composée de représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, de l’Économie et de la Planification, des Finances (Douanes), du Commerce et du Développement des exportations, ainsi que de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, la délégation a incarné une approche gouvernementale intégrée.

Au-delà des présentations, la délégation tunisienne a effectué des ateliers de travail et des visites de terrain. Ces activités ont été l’occasion d’exposer la vision tunisienne pour un renforcement de la coopération commerciale et d’investissement avec la Chine, ouvrant la voie à de futurs partenariats.