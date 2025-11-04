Une présentation de l’ouvrage collectif “Les femmes et l’art au Maghreb” est programmée le samedi 15 novembre 2025 de 18H00 à 20H00 à l’auditorium du Musée du Bardo, et ce, à l’initiative de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie.

Paru dans la catégorie essai aux éditions Le Fennec en 2025, l’ouvrage, sous la direction des deux auteures Nadia Sabri du Maroc et Rachida Triki de Tunisie, propose à travers ses 252 pages une réflexion collective sur la place des femmes dans l’art maghrébin, à travers une vingtaine de contributions de femmes du Maroc, de Tunisie et d’Algérie.

Par l’expression de leurs travaux de critique et d’art, et par la modalité de la rencontre autour d’un désir commun, une vingtaine de femmes du secteur de l’art et de la culture de ces trois pays ont mis en réseau leurs actions artistiques. Des femmes artistes, critiques d’art et historiennes de l’art, des directrices de musées, des journalistes culturelles, des fondatrices d’espaces d’art, etc., ont partagé avec audace et créativité leurs réalisations, en tant que véritables moteurs de développement culturel dans leurs pays respectifs, comme représentantes de la scène d’art de la géographie maghrébine.

Nadia Sabri est professeure universitaire d’Histoire des idées et d’Histoire de l’art à l’université Mohammed V de Rabat. Elle est commissaire d’exposition et présidente de l’AICA-Maroc.

Critique d’art et commissaire d’exposition, Rachida Triki est professeure universitaire d’esthétique et de philosophie de l’art à l’Université de Tunis.