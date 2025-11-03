Le programme d’incubation “ELIFE“, programme de soutien entrepreneurial en Tunisie, géré par la Fondation Tunisie pour le Développement, a annoncé, lundi, le lancement de l’initiative “Régions en action”, et ce dans le cadre de la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat qui se tiendrait du 17 au 23 novembre 2025, sur le thème : “Ensemble, nous construisons”.

L’initiative “Régions en action” vise à mettre en lumière l’énergie entrepreneuriale des territoires tunisiens et à renforcer les synergies entre les acteurs régionaux.

D’après la Fondation Tunisie pour le Développement, deux événements viendront animer cette édition. À Djerba, les 11 et 12 novembre 2025, l’accent sera mis sur le renforcement les actions d’accompagnement dans le Sud tunisien, avec un focus group, un hackathon, des sessions de pitch (séance d’exposé rapide d’une idée ou d’un projet dans l’objectif de susciter l’intérêt, de recueillir des fonds ou de trouver des partenaires) et la remise d’un premier prix.

À Tunis, le programme d’incubation ELIFE a prévu, les 20 et 21 novembre, une série d’ateliers collaboratifs autour de l’innovation et de l’entrepreneuriat, suivie d’une cérémonie de clôture pour rassembler et célébrer les talents venus de toutes les régions.

Le programme d’incubation Elife vise à promouvoir l’innovation et à consolider et renforcer l’écosystème tunisien des nouvelles technologies. Il repose sur un accompagnement innovant qui répond aux enjeux de création d’emplois et de valeur, en particulier dans les régions internes de la Tunisie. L’objectif étant de réduire les inégalités entre les jeunes, d’augmenter leur employabilité et d’améliorer leurs compétences entrepreneuriales.

La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (GEW) est organisée à l’échelle internationale par le Réseau mondial de l’entrepreneuriat. Elle a été lancée pour la première fois en 2008. L’année 2025 marque le 18e anniversaire de cette campagne annuelle. Chaque année en novembre, 10 millions de personnes dans 200 pays et territoires participent à des dizaines de milliers d’activités, de concours et d’événements organisés dans le cadre de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat.

Cette année, la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat se tiendra du 17 au 23 novembre 2025. Ce mouvement annuel vise à célébrer et à soutenir les nouveaux créateurs d’entreprise de tous les pays et de toutes les communautés, en particulier ceux/celles qui rencontrent des obstacles structurels ou qui n’ont peut-être jamais envisagé les opportunités et les possibilités de l’entrepreneuriat.

Le thème de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 2025, “Ensemble, nous construisons”, met en lumière la force collective de la communauté, de la collaboration et de l’ambition partagée. Elle invite chacun à explorer les possibilités offertes par la collaboration avec des mentors, des pairs, des partenaires et des soutiens pour concrétiser des idées et bâtir un projet d’envergure.