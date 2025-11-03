La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT) a annoncé, lundi, le lancement du projet baptisé «Speed Up /Accélérer les hubs EU-MED» visant à accélérer la croissance durable et compétitive des petites et moyennes entreprises.

Financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Interreg NEXT MED, le projet SPEEDUP fournira aux sans-emploi et aux personnes défavorisées des services de mentorat, et d’encadrement pour créer leur propre entreprise durable et compétitive, a précisé la CCIT, partenaire de ce projet.

“Cet objectif principal sera atteint grâce à la mise en œuvre de hubs locaux, agissant comme des catalyseurs et des clusters et réunissant toutes les parties prenantes concernées dans chaque domaine qui sont liées à l’entrepreneuriat sous forme de startups”.

Les hubs SPEED UP fonctionneront comme un type de « parc » distribué, offrant une formation/mentorat localement, sous la forme de programmes d’accélération développés conjointement.

Grâce aux programmes d’accélération, SPEEDUP intégrera les questions de durabilité dans les PME dès le début.

Au sein de SPEEDUP, le concept d’accélérateur sera étendu pour inclure l’ensemble du spectre environnemental, social et de gouvernance (ESG), ainsi que l’économie verte et circulaire, avec une attention particulière portée à l’égalité, à l’inclusion et à la compétitivité.

Le programme de coopération transnationale Interreg NEXT « Bassin de la mer Méditerranée » (« NEXT MED ») est la troisième génération de l’une des plus grandes initiatives de coopération mises en œuvre par l’Union européenne en Méditerranée.

Il vise à contribuer à un développement intelligent, durable et équitable pour tous dans le bassin méditerranéen en soutenant une coopération équilibrée, durable et de grande envergure et une gouvernance multi-niveaux.

La mission du programme est de financer des projets de coopération qui répondent aux défis socio-économiques, environnementaux et de gouvernance communs au niveau méditerranéen tels que l’adoption des technologies avancées, la compétitivité des PME et la création d’emplois, l’efficacité énergétique, la gestion durable de l’eau, l’adaptation au changement climatique, la transition vers une économie circulaire et économe en ressources, l’éducation et la formation, les soins de santé, etc.