Un colloque international se tiendra le 10 novembre à Tunis à l’occasion la Journée internationale de la comptabilité (JIC), a annoncé la Compagnie des Comptables de Tunisie (CCT).

Placé sous la présidence de la ministre des Finances, cet événement rassemblera des experts et des représentants d’organismes professionnels venant de plusieurs pays.

Le colloque vise à souligner le rôle central des professionnels de la comptabilité dans la réponse aux enjeux environnementaux et sociétaux contemporains, ainsi que leur contribution essentielle à la mise en œuvre d’une transition durable.