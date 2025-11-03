La Tunisie participera à la quarantième réunion du Comité Intergouvernemental de Haut Fonctionnaires et Experts (CIHFE) pour l’Afrique du Nord, qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2025, à Rabat (Maroc), sur le thème : « Renforcer la mobilisation des ressources intérieures par l’innovation et la technologie en Afrique du Nord ».

Organisé à l’initiative du Bureau de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA) en Afrique du Nord, le CIHFE sera l’occasion pour les représentants des pays membres, des acteurs et des experts d’Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie d’évaluer les résultats obtenus par le Bureau de la CEA pour l’Afrique du Nord, au cours de l’année écoulée et de convenir des priorités stratégiques pour l’année à venir, en mettant l’accent sur l’intégration régionale et la mise en œuvre des ODD.

D’après la CEA, la mobilisation des ressources intérieures a un rôle essentiel à jouer dans l’indépendance budgétaire des pays et leur capacité à tracer des trajectoires de développement résilientes.

« En exploitant efficacement les ressources financières intérieures à travers des systèmes fiscaux efficaces, à l’épargne publique et aux dépenses publiques, les pays peuvent accroître leur capacité à financer les services publics essentiels et les investissements stratégiques à long terme tout en limitant leur dépendance à d’autres ressources, telles que l’aide au développement, les investissements directs étrangers (IDE) ou la dette souveraine, obtenant ainsi une plus grande stabilité à leur planification économique » a encore indiqué la CEA.

Parallèlement au CIHFE, le Bureau de la CEA en Afrique du Nord tiendra, le 12 novembre 2025, une réunion d’experts (EGM) sur le même thème.

Cette réunion sera l’occasion de se pencher sur les avancées effectuées en matière de mobilisation des ressources domestiques en Afrique du Nord et examiner les opportunités d’améliorations supplémentaires, une attention particulière étant accordée au rôle de l’innovation, de la transformation digitale et de la technologie dans le renforcement des ressources domestiques en soutien à la mise en œuvre des ODD, et identifier les opportunités de coopération Sud-Sud et de partage d’expérience.

Les documents issus du CIHFE et de l’EGM seront soumis à la session 2026 de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement Economique (COM2026) prévue, en mars 2026, au Maroc. Elle aura pour thème : « Croissance par l’innovation: exploiter les données et les technologies de pointe pour la transformation économique de l’Afrique ».

Créée en 1958 par le Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies, la CEA, l’une des cinq commissions régionales, a pour mandat d’appuyer le développement économique et social de ses États membres, d’encourager l’intégration régionale et de promouvoir la coopération internationale pour le développement de l’Afrique.