Environ 121 pays dont la Tunisie participeront, du 4 au 7 novembre 2025, à Rimini (Italie), à la 28ème édition du salon mondial de la transition écologique « Ecomondo ».

Ce salon, une référence pour les professionnels, les entreprises et les institutions actives dans l’économie verte, bleue et circulaire, vise à fournir une plateforme mondiale pour créer de nouvelles alliances, explorer des opportunités et façonner l’avenir de l’économie verte.

La délégation tunisienne, participant à ce rendez-vous, est composée des représentants de la Fédération Générale du Textile, de l’Habillement, de la Chaussure et du Cuir, de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED), ainsi qu’un groupe d’hommes d’affaires représentant des entreprises spécialisées dans divers domaines industriels.

Organisé par l’Italian Exhibition Group (IEG), ce salon offrira aux participants tunisiens l’opportunité d’organiser de nombreuses rencontres et de conclure des accords avec leurs homologues des pays participants.

Plusieurs thèmes seront abordés à cette occasion dont, essentiellement, la transformation des déchets en ressources, la gestion de l’eau, l’économie verte, la réhabilitation des sols, la bioénergie, l’agriculture et la surveillance environnementale.

Au programme de ce conclave l’organisation par le comité scientifique des conférences lesquelles seront axées sur les dernières législations en vigueur, la restauration des écosystèmes, les nouvelles bioénergies et la gestion intelligente des ressources.