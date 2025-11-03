Une journée d’information économique consacrée aux opportunités d’investissement et d’affaires entre la Tunisie et la Sicile, particulièrement dans le secteur des industries agroalimentaires, s’est tenue jeudi 31 octobre à Palerme. L’événement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la diplomatie économique et culturelle tunisienne.

Organisée par le Consulat de Tunisie à Palerme en collaboration avec la Chambre de Commerce de Palerme-Enna et la Municipalité de Palerme, la manifestation avait pour objectif principal de promouvoir la Tunisie comme une destination de choix pour les investissements, notamment dans les filières agricole et agroalimentaire.

Une délégation tunisienne, conduite par le Directeur général de la diplomatie économique et culturelle au Ministère des Affaires Étrangères, Mourad Belhassen, était présente à cet événement.

Elle comprenait également des représentants du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tunisienne-Italienne (CTICI), de l’Agence de Promotion des Investissements Extérieurs (FIPA) et de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

Ils étaient aux côtés du Consul de Tunisie à Palerme, Mohamed Ali Mahjoub, du Maire de Palerme, Roberto Lagalla, et du Président de la Chambre de Commerce de Palerme-Enna, Alessandro Albanese.

Des entrepreneurs italiens implantés en Tunisie ont partagé leurs expériences de réussite, illustrant le potentiel de coopération.

La journée a également mis en valeur l’offre touristique tunisienne, via des supports promotionnels et une vidéo sur les avantages de l’investissement en Tunisie, complétée par une dégustation de produits alimentaires locaux.

À l’issue de la journée, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération économique par des échanges de visites entre les opérateurs des deux pays, notamment dans les domaines des industries agroalimentaires, de l’énergie et des énergies renouvelables.