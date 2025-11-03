L’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) organise jeudi 6 novembre 2025 un webinaire intitulé « IA & Gouvernance : poser les fondations de votre stratégie IA », première initiative de son nouveau Centre d’Excellence en Intelligence Artificielle.

Cet événement vise à accompagner les entreprises tunisiennes dans l’élaboration de stratégies d’IA responsables, structurées et alignées sur les enjeux économiques, éthiques et réglementaires actuels.

Face à l’accélération de l’adoption de l’intelligence artificielle, l’IACE souligne l’urgence pour les organisations de se doter d’une gouvernance solide, capable d’assurer la transparence, l’éthique, la conformité aux futures réglementations et la gestion des risques (biais algorithmiques, sécurité des données, opacité décisionnelle). Une telle gouvernance est aussi essentielle pour renforcer la confiance des clients, employés et partenaires.

Le webinaire se tiendra autour d’échanges pratiques sur les bonnes pratiques et les fondations d’une stratégie IA pérenne. Il marque le lancement officiel du Centre d’Excellence en IA de l’IACE, une plateforme ambitieuse dédiée à la recherche, à la sensibilisation et à l’accompagnement des secteurs économiques dans leur transformation par l’IA.

Ce centre se positionne comme un espace collaboratif visant à maximiser l’impact de l’IA sur le développement économique et social de la Tunisie, en favorisant l’innovation, le partage d’expériences et l’élaboration d’approches sectorielles ciblées.