Le Conseil de la concurrence a suspendu, à titre provisoire, le tarif de référence fixé à 250 millimes le kilogramme pour la trituration des olives par la Chambre syndicale nationale des propriétaires des huileries pour la campagne agricole 2025-2026, en attendant une décision définitive sur le fond du dossier.

Cette mesure conservatoire, adoptée jeudi dernier, vise à préserver « l’ordre public économique, l’équilibre général du marché et le bien-être des consommateurs », selon un communiqué du Conseil. Elle intervient après la publication, par la Chambre syndicale, d’un communiqué établissant unilatéralement ce prix de référence.

Le Conseil s’appuie sur le rapport du Rapporteur général, saisi d’office conformément à sa décision du 16 octobre 2025, et sur les dispositions de l’article 15 de la loi n° 2025-36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.