Une convention a été signée, vendredi, au siège du bureau de l’emploi à Kébili, entre les représentants de six entreprises, le commissariat régional de l’artisanat et la direction régionale de l’emploi, dans le cadre du programme spécial de mise à niveau des entreprises qui exercent dans les métiers de l’artisanat, a indiqué le commissaire régional de l’Office national de l’artisanat, Abdelkarim Maali.

Ce programme permettra aux entreprises concernées, actives notamment dans les domaines du tissage et de la broderie traditionnelle, de bénéficier d’une subvention mensuelle allant de 100 à 150 dinars selon leur spécialité. De leur côté, les stagiaires formés au sein de ces entreprises recevront une allocation mensuelle comprise entre 150 et 200 dinars pendant la durée de la formation, fixée à six mois.

Chaque entreprise bénéficiaire s’engage à recruter de deux à trois stagiaires, avec la possibilité de bénéficier à nouveau du programme. Le nombre de stagiaires ne devant pas dépasser cinq par session.

Par ailleurs, d’autres entreprises artisanales ont déposé des demandes d’adhésion à ce programme, qui seront examinées prochainement, selon la même source.