“Une nouvelle plateforme digitale nationale de veille et de prospection professionnelle sera mise en place, avant la fin du mois de décembre prochain, pour suivre les évolutions du marché du travail et identifier ses besoins en compétences aux niveaux national et international”, a annoncé, hier vendredi, Riadh Chaoued, ministre de l’emploi et de la formation professionnelle.

“Cette nouvelle plateforme contribuera à l’ajustement des politiques d’emploi et de formation professionnelle sur la base de données précises sur les nouveaux métiers et les compétences requises pour la prochaine étape”, a-t-il précisé dans une déclaration en marge d’une séance de travail entre la Commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports à l’Assemblée des représentants du peuple, et la Commission des services et du développement social au Conseil national des régions et des districts, consacrée à l’examen du projet de budget du ministère de l’Emploi pour l’année 2026.

Il a, par ailleurs, indiqué que la prospection et l’anticipation des mutations du marché du travail constituent un outil essentiel pour booster l’emploi et améliorer l’adéquation de la formation aux exigences de la nouvelle économie.

Chaoued a aussi mis l’accent sur l’importance de développer les programmes de formation professionnelle de manière à répondre aux besoins du marché du travail, aux niveaux national et international.