Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Riadh Chaouad a souligné la disposition de la Tunisie à signer de nouveaux accords avec la Libye et le Qatar pour encadrer la mobilité de la main-d’œuvre tunisienne et organiser l’emploi des compétences à l’étranger, précisant que les perspectives d’emploi à l’échelle internationale sont prometteuses et diversifiées.

Chaouad a indiqué au cours d’une séance de travail conjointe entre la commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports à l’assemblée des représentants du peuple (ARP) et la commission des services et du développement social au conseil national des régions et des districts, qu’un accord avec la Libye sera signé le 10 novembre prochain et porte sur la mobilité de la main-d’œuvre et des compétences tunisiennes entre les deux pays.

Il a indiqué que sa visite à Tripoli en avril dernier, a facilité les démarches en faveur de l’emploi de la main d’oeuvre qualifiée et le renforcement de la coopération dans les domaines de la formation et des cadres spécialisés.

Le ministre a ajouté qu’un nouvel accord sera également signé avec l’état du Qatar avant le début de l’année 2026, en collaboration avec la société “Joussour”, chargée par l’état Qatari d’attirer les compétences et la main d’œuvre qualifiées.

Cet accord porte sur l’organisation de la mobilité de la main-d’œuvre et des compétences tunisiennes dans un cadre contractuel garantissant les droits et les obligations des deux parties.

Dans ce contexte, Chaouad a souligné l’augmentation de la demande pour les compétences tunisiennes dans le cadre de “la migration circulaire”, relevant que plusieurs accords avec la France permettent à la main d’œuvre de travailler pendant une période de six mois par an.

La Grèce a demandé récemment une main-d’œuvre dans certains secteurs pour une période de neuf mois, pouvant se transformer en emploi permanent, a-t-il ajouté.

Le ministre a indiqué que la politique de l’emploi à l’étranger repose aujourd’hui sur les principes du partenariat équitable et non sur l’exportation de la main-d’œuvre sans garanties.

Il a affirmé que chaque nouvel accord est conclu dans un cadre juridique clair qui garantit les droits des travailleurs tunisiens et consacre la gouvernance des activités des entreprises privées de placement à l’étranger.