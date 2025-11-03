« Innover pour un emballage circulaire et durable », est le thème des journées Packaging qui seront organisées les 27 et 28 Novembre 2025 à Tunis, à l’initiative du Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement(PACKTEC).

Cet événement international s’inscrit dans la stratégie nationale de l’industrie et de l’innovation à l’horizon 2035, qui favorise la transition vers une économie circulaire, la durabilité, et la compétitivité industrielle, a fait savoir PACKTEC.

Il vise, également, à promouvoir des solutions innovantes pour un emballage responsable, respectueux de l’environnement, tout en répondant aux exigences économiques et aux attentes des consommateurs.

Ce conclave, considéré comme le rendez-vous incontournable pour tous les opérateurs Africains, Arabes et Méditerranéens, vise à informer les industriels et les divers opérateurs économiques des évolutions en matière d’emballage et d’impression et de présenter les stratégies et les perspectives de développement.

Les journées Packaging s’articuleront autour de trois sessions thématiques à savoir : « Économie circulaire et matériaux d’emballage », « Impression et Emballage de luxe » et « Sécurité alimentaire, emballage pharmaceutique et traçabilité ».

Ils offriront, ainsi, aux décideurs du secteur de l’emballage et de l’imprimerie, une occasion d’échanges privilégiés et une vision globale de l’état d’avancement de la recherche et du développement relatif aux différents matériaux, aux systèmes d’emballage, au design et à l’impression de l’emballage, et ce, en relation avec les contraintes réglementaires et environnementales qui régissent le secteur.

Prendront part à cet évènement, des experts locaux et internationaux de haut niveau issus d’institutions techniques, de centres de recherche et d’organisations mondiales de référence dans les domaines du packaging, de la durabilité et de l’impression.

Ces journées offriront, ainsi, des réponses à des préoccupations majeures auxquelles font face les entreprises fabricantes et utilisatrices d’emballages. Elles constitueront, en outre, un espace d’échanges unique pour repenser les pratiques industrielles, anticiper les mutations du marché et bâtir ensemble les solutions circulaires de demain.