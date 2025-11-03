Une journée de formation dédiée aux porteurs de projets innovants se tiendra à Mahdia le mercredi 19 novembre 2025. Organisée par la pépinière d’entreprises de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat.

Cet événement, placé sous le thème « De l’idée au label : valorisez votre projet innovant ! », a pour objectif principal d’accompagner les participants dans la labellisation de leurs projets. Animée par un expert en entrepreneuriat et innovation, la rencontre offrira aux jeunes, étudiants et futurs entrepreneurs de la région un espace d’échanges, des conseils pratiques et un accompagnement personnalisé.

L’objectif ultime est de transformer les idées prometteuses en projets concrets, viables et durables, en dotant les talents émergents des outils nécessaires au développement de leurs initiatives et en stimulant l’innovation locale.

Cette journée offre aux candidats l’occasion de franchir les premières étapes essentielles menant à la reconnaissance de leurs projets et à la concrétisation de leurs initiatives.