Au gouvernorat de Gabès, le coup d’envoi officiel des opérations de cueillette des olives, a été donné, vendredi, dans une ferme agricole à Limaoua (délégation de Gabès-Sud), en présence du gouverneur de la région, Radhouane Necibi.

La production des olives pour la saison en cours est estimée à 75 mille tonnes contre 70 mille tonnes la saison précédente. La récolte provient en majorité du secteur irrigué, avec une production estimée à 63 mille tonnes, contre 12 mille tonnes du secteur pluvial.

La campagne nécessitera environ 750 mille jours de travail pour la récolte et la transformation des olives dans les 61 huileries que compte le gouvernorat.