«La Semaine des produits agroalimentaires tunisiens en Irak» se tiendra du 27 novembre au 4 décembre 2025 à Baghdad et Erbil, en Irak, à l’initiative de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie «CONECT International» et le “Mediterranean for Trade and Investment Group”.

Organisée sous le Patronage de l’Ambassade de Tunisie à Baghdad, et en partenariat avec la Fédération des Chambres de Commerce d’Irak (FICC) et la Chambre de commerce de Bagdad, cette événement représente « une opportunité exceptionnelle pour les entreprises tunisiennes souhaitant développer leurs exportations, établir des partenariats durables et s’implanter sur l’un des marchés les plus dynamiques du Moyen-Orient », indique la CONECT.

Ce salon offrira aux entreprises participantes l’occasion de mettre en valeur la richesse et la qualité des produits agroalimentaires tunisiens, tout en renforçant leur visibilité sur le marché irakien. Il s’agit également d’un levier pour favoriser une présence durable des exportateurs tunisiens en Irak, à travers la création de liens commerciaux solides et la conclusion d’accords de distribution.

En combinant Baghdad et Erbil, la Semaine des Produits Agroalimentaires Tunisiens en Irak ambitionne de couvrir les deux pôles économiques majeurs de l’Irak, maximisant, ainsi, les opportunités de développement commercial et de rayonnement régional pour les entreprises tunisiennes.

Les entreprises souhaitant prendre part à ce salon peuvent s’inscrire en ligne avant le 14 novembre 2025.

Le marché irakien, fort de 45 millions d’habitants, est aujourd’hui en pleine reconstruction et affiche une forte demande en produits importés de qualité, selon la CONECT. Plus de 90 % des besoins alimentaires du pays sont couverts par les importations, offrant ainsi une ouverture exceptionnelle pour les produits tunisiens.

Parmi les filières les plus prometteuses figure celle de l’huile d’olive. En 2023, les importations irakiennes d’huile d’olive ont atteint 17,3 millions de dollars, dont seulement 0,418 million de dollars provenant de Tunisie. Le marché reste dominé par l’Espagne, la Turquie et l’Italie, mais cette situation révèle une marge de progression considérable pour la Tunisie, notamment grâce à la réputation de son huile d’olive extra-vierge.

D’autres produits tunisiens se distinguent déjà à l’international, comme les dattes (avec 256,7 millions USD d’exportations en 2023) et le thon en conserve (23,7 millions USD), témoignant du savoir-faire agroalimentaire tunisien et du potentiel de diversification des exportations vers l’Irak, précise la CONECT.