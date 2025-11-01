Le projet de réhabilitation de l’hôtel du Lac à Tunis a été au centre d’une réunion tenue récemment par l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA) consacrée à la relance du projet d’un site emblématique du paysage urbain et touristique de la capitale.

Supervisée par la présidente de la TIA, Namia Ayadi, la réunion s’est déroulée en présence du président-directeur général de la Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO), Hédi Fitouri, propriétaire du site, ainsi que de représentants du ministère du Tourisme.

Les discussions ont porté sur l’état d’avancement du projet, les prochaines étapes de sa mise en œuvre et la réaffirmation d’un engagement commun à faire de l’hôtel du Lac un modèle de valorisation patrimoniale et de dynamisation urbaine et touristique.

De nouveaux investissements d’envergure sont prévus en vue de transformer le site en un pôle d’attractivité, conciliant préservation du patrimoine architectural et modernisation de la zone urbaine avoisinante.

Outre la participation de la LAFICO et du ministère du Tourisme, la TIA a réitéré son engagement à accompagner le projet dans une optique de consolidation de l’image économique et touristique de la Tunisie.

Classé parmi les édifices iconiques du courant architectural brutaliste, l’hôtel du Lac, conçu par l’architecte italien Raffaele Contigiani et construit entre 1970 et 1973 sur les rives du lac de Tunis, se distingue par sa structure pyramidale inversée de dix étages.

Après plusieurs années d’abandon, le bâtiment a été acquis par la LAFICO, qui avait annoncé en mai 2013 son intention de le démolir pour y édifier un hôtel de luxe.

En février 2019, l’architecte et activiste Sami Aloulou, membre de l’association “Bâtiments et Mémoires”, avait alerté sur l’imminence des travaux de démolition, déclenchant un vaste mouvement en faveur de la préservation de cet édifice phare du patrimoine architectural tunisien.