Faire de l’Hôtel du Lac un symbole du renouveau urbain et touristique de Tunis, tel est l’engagement pris lors d’une séance de travail, tenue 27 octobre 2025, autour du projet relatif à ce repère architectural majeur de la capitale, a fait savoir, vendredi, l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA).

La réunion a été présidée par la Présidente de la TIA, Namia Ayadi, en présence du PDG de la Libyan Foreign Investment Company (LAFICO), El Hedi El Fitouri, propriétaire du site, ainsi que des représentants du Cabinet du ministre du Tourisme.

Cette rencontre a permis de passer en revue l’état d’avancement du projet, d’échanger sur les prochaines étapes et de réaffirmer l’engagement commun pour faire de l’Hôtel du Lac un symbole du renouveau urbain et touristique de Tunis. Un investissement d’envergure est prévu pour transformer ce lieu emblématique en un modèle de valorisation du patrimoine et de dynamisation urbaine.

Aux côtés de la LAFICO et du ministère du Tourisme, la TIA, a, à cette occasion, réaffirmé sa détermination à accompagner ce projet au service de l’attractivité économique et touristique de la Tunisie.

L’hôtel du Lac est un ancien hôtel de style brutaliste comportant dix étages en forme de pyramide inversée. Il a été construit entre 1970 et 1973 selon les plans de l’architecte italien Raffaele Contigiani, à proximité immédiate du lac de Tunis.

Après des années d’abandon, la société libyenne Libyan Foreign Investment Company, le rachète et annonce sa démolition en mai 2013 dans la perspective d’ériger à sa place un hôtel de luxe. En février 2019, l’architecte et activiste Sami Aloulou (de l’association Édifices et Mémoires) a signalé l’approche des travaux de démolition et des voix se sont élevées depuis, appelant à sauver le bâtiment.