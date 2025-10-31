Dans le cadre du Projet de coopération franco-tunisien sur les enjeux de préservation du patrimoine en Tunisie, l’Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM Tunis) a lancé un appel à candidatures pour le recrutement d’un groupement d’experts composé d’un architecte, d’un urbaniste et d’un juriste.

La mission, d’une durée de 12 mois, portera sur la réalisation d’une étude juridique, architecturale et urbaine relative à la préservation du patrimoine historique et architectural en Tunisie, avec une attention particulière portée à la médina de Tunis.

Les candidatures doivent être adressées par courriel à asm.medina.tunis@gmail.com avant le lundi 10 novembre 2025 à 12h, avec la mention « Mission Étude juridique, architecturale et urbaine » dans l’objet. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.

Le projet de coopération sur les enjeux de préservation du patrimoine en Tunisie est mené par l’ASM Tunis en partenariat avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France et l’Institut français de Tunisie (IFT), en collaboration avec les acteurs culturels et patrimoniaux tunisiens.

Ce projet, financé par le Fonds Équipe France (FEF) du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, vise à renforcer la coopération franco-tunisienne autour de la sauvegarde du patrimoine, à clarifier le cadre juridique de la protection des centres historiques et à former de nouvelles compétences dans les métiers du patrimoine. Il associe plusieurs institutions partenaires, dont l’Institut national du patrimoine (INP), ONU-Habitat, la Fédération nationale des communes de Tunisie (FNCT), l’Institut européen de coopération et de développement (IECD) et l’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme (ENAU)

Les experts retenus contribueront également à la classification des biens culturels, à l’organisation d’ateliers institutionnels et à l’élaboration d’un manuel de formation sur les spécificités des centres anciens.

De plus amples informations sur cet appel et les modalités de participation sont disponibles sur la page officielle de l’IFT.

Fondée en 1967, l’Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis « ASM » œuvre pour la protection des ensembles urbanistiques et des monuments historiques et a pour vocation de conserver la spécificité et l’unité de la ville historique et d’assurer son intégration au reste de la ville. L’ASM Joue également un rôle central dans la promotion d’initiatives culturelles et patrimoniales à l’échelle locale et nationale.