Les films tunisiens”Aicha” de Mehdi M. Barsaoui et “Promised Sky” (Promis le cile) d’Erige Sehiri seront à l’honneur à « Film Africa » 2025, le principal festival britannique dédié au cinéma africain et de la diaspora, qui se tient à Londres du 14 au 23 novembre.

Durant dix jours, le festival célèbrera la richesse, la diversité et la créativité du cinéma africain, à travers plus de 50 films et événements spéciaux, incluant longs métrages, documentaires et courts métrages issus de plus de 20 pays.

Des portraits de femmes et de résilience

Les deux films tunisiens s’inscrivent dans une sélection consacrée aux récits féminins. Parmi eux figurent également “NAWI” (2024, Kenya/Allemagne), l’histoire d’une jeune fille qui fuit un mariage forcé pour réaliser son rêve d’aller à l’école, et “Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight” (2024, Afrique du Sud), adaptation du roman d’Alexandra Fuller retraçant l’enfance d’une jeune fille au Zimbabwe à la fin de la guerre d’indépendance.

Inspiré d’un fait divers, Aicha (123′) est une fiction qui suit le parcours d’Aya, survivante d’un accident de minibus dans le sud tunisien. En tentant de reconstruire sa vie à Tunis sous une nouvelle identité, elle devient témoin d’une erreur policière, exposant les failles sociales et la résilience individuelle.

Coproduction entre la Tunisie (Cinétéléfilms), la France, l’Italie, l’Arabie saoudite et le Qatar, ce second long-métrage de Barsaoui, porté par Fatma Sfar, a été maintes fois primé depuis sa sortie nationale le 22 janvier 2025.

En 2024, il a remporté le Prix du Meilleur Film Méditerranéen à la Mostra de Venise et le prix SIGNIS du meilleur film étranger au Festival international du Film de Mar del Plata (Argentine).

En 2025, il a été distingué notamment au Festival du Film Arabe de Zurich (Suisse), au Festival du Film Arabe d’Al Qods (Palestine) et au Durban International Film Festival (Afrique du Sud), qui constitue un important rendez-vous cinématographique annuel en Afrique australe.

Ave “Promised Sky” (92’), Erige Sehiri aborde la question migratoire mettant à travers l’hitoire de trios jeunes femmes ivoiriennes vivant en Tunisie. Le film suit Marie, pasteure ivoirienne installée à Tunis, qui accueille deux réfugiée chez elle. L’arrivée d’un naufragé bouleverse leur quotidien, révélant la puissance de la solidarité féminine face aux défis sociaux et à la précarité.

Coproduit par la France, la Tunisie et le Qatar, le film a fait sa première mondiale au 78e Festival de Cannes (Un Certain Regard). Le scenario est signé par Erige Sehiri, Anna Ciennnik et Malika Cécile Louati, avec une musique originale de Valentin Hadjadj, et une direction photo de Frida Marzouk.

Un festival panafrician d’envergure

Le line-up de Film Africa 2025 comprend aussi des œuvres majeures telles que My Father’s Shadow (Nigeria/Royaume-Uni), présélectionné pour l’Oscar du meilleur film international, et Katanga: The Dance of the Scorpions (Burkina Faso), libre adaptation africaine de Macbeth. Ce film figure parmi les rares adaptations africaines de Shakespeare et a reçu 10 nominations aux African Movie Academy Awards.

Cette édition met à l’honneur la République Démocratique du Congo avec des films comme The Tree of Authenticity et Of Mud and Blood, et rend hommage au réalisateur malien Souleymane Cissé (1939-2025), pionnier du cinéma africain, à travers la projection restaurée de Yeleen (The Light, 1987).

Le festival propose aussi des masterclasses et panels, dont une session avec le réalisateur nigérian Kunle Afolayan, figure du Nollywood contemporain, ainsi qu’un symposium à la London School of Eqconomics (LESà autour du thème African Cinema and Liberation, avec Sir John Akomfrah et Billy Woodberry, explorant le rôle du cinéma dans la résistance aux récits coloniaux et la promotion de la souveraineté culturelle africaine.

“Le cinéma africain entre dans une période d’expansion créative considérable mêlant réalisme, mythologie et futurisme”, a déclaré le curateur du festival le Zimbabwéen Keith Shiri.

Film Africa 2025 se déroule dans plusieurs salles emblématiques de Londres (BFI Southbank, Rich Mix, Ritzy Picturehouse Brixton, Riverside Studios), et propose en parallèle l’exposition photographique Congo RE-Vue, au Africa Centre, dédiée aux jeunes artistes congolais.

Organisé depuis 2011 par la Royal African Society, le festival biennal demeure l’un des plus importants rendez-vous du cinéma africain en Europe, avec ses Baobab Awards (meilleur court métrage) et le Audience Award (meilleur long métrage).