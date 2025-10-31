Le nombre de passagers transportés par la compagnie Tunisair a baissé de 5,1% au 30 septembre 2025 à 1 878 706 passagers. Cette baisse est due à des perturbations du programme de maintenance ayant impacté le nombre d’avions disponibles pour l’exploitation, d’après les indicateurs d’activité trimestriels de la compagnie publiés par la Bourse de Tunis.

L’analyse de l’activité de Tunisair au 30 septembre 2025, fait également ressortir une progression du taux de remplissage de 2,6 points au 3ème trimestre à 76,4% (contre 73,8% durant la même période de 2024) et de 3,2 points au 30 septembre 2025 soit 75,4% au lieu de 72,2% durant la même période de 2024.

On note également, une hausse du coefficient de chargement de 1 point durant le 3ème trimestre 2025 à 70,8% et de 2 points au 30 septembre 2025 à 66,2%.

Les revenus du transport se sont élevés à 1 283,085 millions de dinars (MD) au 30 septembre 2025, contre 1 270,767 MD au 30 septembre 2024. Ces revenus sont répartis à raison de 1 232,183 MD pour l’activité régulière et supplémentaire, 22,014 MD pour l’activité charter et pèlerinage et 28,89 MD pour l’activité fret et poste. La part du marché de TUNISAIR a régressé à 20,4 % au 30 septembre 2025, contre 22,5 % à fin septembre de 2024.

S’agissant des charges, les indicateurs publiés par Tunisair révèlent une baisse des dépenses de carburant de 22,6% au 3ème trimestre 2025 sous l’effet de la baisse du volume de 7,1%, du prix du baril de 13,4% et du taux de change de 5,4%. Cette même tendance est affichée au 30 septembre 2025.

Tunisair a également enregistré une baisse de l’effectif de 11,4% suite aux départs à la retraite et une diminution des redevances de leasing de 25% suite à la clôture de 2 lignes de crédit.

La flotte Tunisair inscrite à l’AOC (Agrément d’Exploitation Aérienne) est composée de 19 avions. Par rapport au 3ème trimestre 2024, deux avions A320 dont les crédits ont été totalement remboursés par Tunisair sont devenus la propriété de la compagnie.