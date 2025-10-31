Le budget du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle pour l’année 2026 est estimé à environ 1, 06 milliard de dinars, contre 1, 01 milliard de dinars en 2025, soit une hausse de 5%, a annoncé, vendredi, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Riadh Chaouad au cours d’une séance conjointe au parlement entre la commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports à l’assemblée des représentants du peuple (ARP) et la commission des services et du développement social au conseil national des régions et des districts.

Le budget de 2026 est réparti entre les dépenses salariales (463 286 millions de dinars) les dépenses de gestion (50 370 millions de dinars) et les dépenses d’intervention (546 560 millions de dinars) alors que 3,9 millions de dinars sont réservés à l’investissement, contre 8,9 millions de dinars en 2025.

Le ministre de l’emploi a souligné que l’enveloppe budgétaire prend en compte les priorités nationales pour soutenir le marché de l’emploi et améliorer l’employabilité.

Une enveloppe de 494 324 millions de dinars a été allouée au programme de formation professionnelle, 383 159 millions de dinars au programme de l’emploi, 161 300 millions de dinars au programme de développement de l’initiative privée et 15 117 millions de dinars au programme de leadership.

Le ministre de l’emploi a passé en revue les réalisations accomplies par le ministère en 2025, relevant l’augmentation des offres de formation pour la session de septembre 2025 soit 23 705 postes de formation, avec l’acceptation d’environ 21 mille nouveaux apprenants d’ici la fin de l’année.

Le ministère a généralisé la formation au niveau de la certification de compétence en 2025, créé de nouvelles spécialités telles que la spécialité “accompagnant de vie” et mis à jour 30 programmes de formation, mise à part l’élaboration d’un nouveau concept pour les centres de jeunes filles rurales, a-t-il affirmé.

Il a ajouté que son département a élaboré un projet de code de conduite national pour les compétences et les certifications en vue d’établir un système de reconnaissance mutuelle des certificats et de créer une base de données actualisée pour la formation professionnelle au profit des demandeurs de formation, des employeurs, professionnels et formateurs.

Le ministère est parvenu à satisfaire les demandes d’inscription dans les filières de formation professionnelle, avec un taux de 84 pc dans les filières de l’agence tunisiennes de formation professionnelle en 2025, contre 73,4 pc en 2024, a-t-il relevé.

Il a également noté une légère diminution du taux de décrochage dans les centres de formation, qui est passé à 16% en 2025, contre 16,8 pc en 2024, avec un objectif de le réduire à 15,5%.

Concernant la formation continue et les promotions, Chaouad a indiqué que le nombre d’entreprises économiques bénéficiant des mécanismes de formation continue a atteint environ 3 mille en 2025, contre 2600 en 2024, avec un objectif d’atteindre 3 230 entreprises au cours de l’année prochaine.

Evoquant les orientations du budget de la mission du ministère de l’emploi pour l’année 2026, le ministre a souligné que les efforts seront axés sur la mise en œuvre des projets d’infrastructure pour les centres de formation professionnelle, la poursuite du programme de réhabilitation des centres de formation et la mise en œuvre du programme de recrutement pour les formateurs.

Le ministre a souligné l’engagement de son département à améliorer l’employabilité pour les demandeurs d’emploi et le taux d’intégration dans le cadre du contrat d’insertion à la vie professionnelle.

Il a annoncé la mise en oeuvre prochainement d’un mécanisme de veille et d’anticipation des métiers et d’un programme d’accompagnement ciblant certaines catégories, tels que les sans emploi, les ouvrières agricoles et les personnes handicapées.

Chaouad a passé en revue les différentes mesures décidées en faveur de la dynamisation de ce secteur, l’amélioration des prestations des intermédiaires et la numérisation des bureaux de l’emploi.