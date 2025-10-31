La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé, jeudi, d’infliger une suspension ferme de quatre matches au défenseur du Racing Club de Strasbourg, Ismaël Doukouré. Cette décision fait suite à son expulsion directe lors du match remporté dimanche par les Alsaciens face à l’Olympique Lyonnais (2-1), comptant pour la 9e journée de Ligue 1.

À la 67e minute de jeu, le défenseur international Espoirs français de 22 ans avait été sanctionné pour un tacle imprudent sur l’ailier lyonnais Malick Fofana, blessé sur l’action.

Fofana absent trois mois, Doukouré suspendu jusqu’à fin novembre

Le jeune joueur belge de 20 ans souffre d’une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions ligamentaires, et sera indisponible environ trois mois, selon les informations relayées par les médias.

De son côté, Doukouré a déjà purgé un premier match de suspension, mercredi, lors de la victoire de Strasbourg contre Auxerre (3-0) à la Meinau. Il manquera les prochaines rencontres à Rennes, contre Lille, puis à Lens, avant un possible retour à la compétition le 30 novembre face au Stade Brestois, à domicile.

L’entraîneur Rosenior reconnaît une erreur de jugement

L’entraîneur anglais du Racing, Liam Rosenior, avait initialement contesté la sévérité du carton rouge. Mais il est revenu sur ses propos en conférence de presse, mardi.

« On fait tous des erreurs. J’ai réagi à chaud. J’ai eu tort sur le carton rouge. Je m’excuse. J’espère que Fofana se rétablira rapidement », a-t-il déclaré.

Cette prise de recul a été saluée par plusieurs observateurs, alors que le club préfère désormais tourner la page et se concentrer sur la suite du championnat.

Strasbourg en forme malgré la sanction

Malgré l’absence de son défenseur, le Racing Strasbourg poursuit une bonne série en Ligue 1. Grâce à son succès face à Auxerre, il occupe la 3e place du classement avec 19 points, à égalité avec Marseille et Lyon, et à une unité seulement de Monaco (20 pts), dauphin du Paris Saint-Germain (21 pts).