Le ministre de la santé Mustapha Ferjani a annoncé hier mercredi que les études techniques et financières nécessaires à l’instauration de la Cité médicale “les Aghlabides” (Kairouan) seront bientôt finalisées.

Il a ajouté que la cité médicale permettra de générer environ 200 mille postes d’emploi.

Au cours d’une séance d’audition tenue par la Commission des finances et du budget concernant deux projets d’accord de crédit entre la Tunisie et l’Agence française de développement pour financer plusieurs projets de santé, Ferjani a souligné que la Cité médicale “les Aghlabides”, qui sera réalisée en vertu d’un protocole d’accord signé en février dernier entre la Tunisie et la Chine, contribuera au développement régional et à l’investissement dans les régions du centre, de manière à transformer la région en un pôle de santé et d’économie intégré.

La Cité médicale sera construite sur un terrain appartenant à l’état, d’une superficie de 553 hectares dans la délégation de Menzel M’hiri, dans le gouvernorat de Kairouan.

Ce projet, dont le coût initial est estimé à 3 milliards de dinars, sera financé en partie par des dons et, pour la plus grande part, par des investissements étrangers.

Il comprend un espace de services de santé composé de 14 pôles hospitaliers, une clinique militaire multidisciplinaire, des centres médicaux du secteur privé, un complexe universitaire composé d’une académie militaire de médecine, un institut supérieur des sciences médicales, une école nationale d’ingénierie biomédicale, un centre de simulation et une unité d’évacuation sanitaire aérienne.

Ce projet comprend également un espace industriel consacré au secteur de la santé sur une superficie de 20 hectares, et un autre espace à vocation touristique, culturelle, récréative et sportive.

Il comporte un espace résidentiel sur une surface de 50 hectares composé de 100 villas individuelles luxueuses et de 1 000 appartements, ainsi qu’un espace de services publics de 42 hectares comprenant des lycées, des écoles, des banques et des établissements sécuritaires et administratifs, selon les données publiées auparavant par la présidence de la République.