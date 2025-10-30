Un événement éco-solidaire, « Le Temps des Fêtes », se tiendra les 19 et 20 décembre prochains à la Cité des Sciences de Tunis, combinant une exposition-vente et des ateliers de sensibilisation.

Cet événement a pour objectif principal de soutenir et de promouvoir les PME et les créateurs tunisiens spécialisés dans l’artisanat et les produits écoresponsables ou biologiques. Il vise à offrir une plateforme pour des modes de consommation alternatifs, plus sains et durables.

L’initiative cherche également à sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux en l’incitant à réfléchir à son mode de vie et à découvrir les avantages d’une consommation de produits naturels et équitables.

« Le Temps des Fêtes » s’adresse aux artisans utilisant des matériaux durables, aux PME proposant des produits écoresponsables ou bio, aux créateurs porteurs d’innovations écologiques et aux associations engagées pour des causes écologiques ou solidaires.

« Le Temps des Fêtes » se positionne comme une vitrine privilégiée pour l’économie verte et solidaire en Tunisie, tout en sensibilisant le grand public à l’impact de ses choix de consommation.