Le directeur général des Archives Nationales Hédi Jallab a souligné jeudi que l’institution mettra en place une stratégie à moyen terme pour la numérisation et le traitement des supports audiovisuels anciens en vue de préserver la mémoire de la production audiovisuelle des institutions publiques tunisiennes.

S’exprimant lors d’un colloque organisé au siège des Archives nationales, intitulé « Patrimoine audiovisuel tunisien : une mémoire menacée, des défis et des stratégies de sauvegarde », le responsable a fait savoir dans son allocution que de nombreux établissements publics rencontrent des difficultés dans le traitement de leurs archives audiovisuelles, notamment au niveau de leur conversion au format numérique.

Il a, en ce sens, signalé l’existence de programmes de coopération internationale pour la restauration de bandes, vidéos et films, en l’absence de laboratoires capables d’accomplir cette tâche.

Ainsi, des collaborations avec la Fondation polonaise “Cinéma Tech” et des laboratoires français et italiens ont été effectuées pour le traitement d’anciens documents audiovisuels, a ajouté Hédi Jallab, ajoutant que le centre des Archives Nationales a permis de collecter 4504 CD, 9032 cassettes vidéo, 9507 cassettes audio et 73 films auprès d’institutions publiques.

De même, le Centre a réussi à rassembler, auprès d’institutions privées, un fonds d’archives comprenant 1 000 cassettes audio, 600 cassettes vidéo, 950 CD, 535 films complets, 59 anciennes cassettes publicitaires et 68 films inachevés, selon la même source.

De son côté, Hanen Ziada, sous-directeur au sein des Archives Nationales, a révélé qu’une grande quantité d’archives audiovisuelles conservées par les établissements publics étaient en mauvais état.

Elle a relevé que les ministères ont été invités à collecter leurs données dans le cadre d’une stratégie de numérisation de l’institution des archives en vue de consolider la mémoire nationale.

Elle a fait savoir que 20 ministères ont répondu à cette demande sur un total de 27 départements.

La responsable a, à ce sujet indiqué que la présidence du gouvernement possède les plus importantes archives audiovisuelles, avec plus de 231 000 enregistrements vidéo, tandis que la Radio tunisienne conserve environ 200 000 enregistrements audio.

Cette rencontre se poursuivra vendredi par l’organisation d’une table ronde sur l’état actuel et les perspectives d’avenir des archives audiovisuelles avec la participation des représentants de la Bibliothèque Nationale Tunisienne, du Centre National de Documentation, de la Télévision tunisienne, de la Radio tunisienne, de l’Agence de presse (TAP), du Centre de musique arabe et méditerranéenne, du Centre national du cinéma et de l’image, du Département de la musique et de la danse relevant du ministère de la Culture en plus du Département des arts audiovisuels.