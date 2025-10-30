Des nuages parfois denses accompagnés de pluies éparses sont attendus ce mercredi sur les régions du Nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Ces précipitations seront temporairement orageuses sur les zones côtières nordiques.

Temps variable sur le reste du territoire

Le temps restera passagèrement nuageux sur les autres régions du pays. Le vent, de secteur Ouest, soufflera faiblement à modérément mais pourra se renforcer sous l’effet des orages, atteignant ou dépassant les 60 km/h sous forme de rafales.

Mer peu agitée, températures en légère baisse

La mer sera peu agitée à localement agitée le long des côtes Est. Les températures maximales varieront entre 24 et 29 °C, tandis qu’elles atteindront environ 22 °C dans les hauteurs de l’Ouest.

Ces conditions marquent la poursuite d’un temps automnal variable, typique de la période de transition entre saisons.