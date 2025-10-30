La saison de cueillette des olives a été officiellement lancée, mercredi, dans le gouvernorat de Manouba. La production attendue est estimée à 8780 tonnes d’olives, en hausse de 16% par rapport à la campagne précédente.

Les estimations font état également d’une amélioration du volume de production d’huile d’olive atteignant 1756 tonnes dans la région où 17 huileries sont en activité (13 unités modernes et 4 traditionnelles) disposant d’une capacité totale de transformation de 682 tonnes par jour et d’une capacité de stockage de 2171 tonnes.

La saison de cueillette des olives se poursuit pendant 120 jours et devrait générer 125 mille jours de travail au profit d’environ 1250 ouvriers et ouvrières, principalement dans les délégations de Tebourba et Borj El Amri où se trouvent les principales oliveraies s’tendant sur 14 mille 125 hectares et comptant environ 1 million 417 mille 46 oliviers.