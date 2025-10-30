La commission des services et du développement social, relevant du Conseil national des régions et des districts, a tenu mercredi une réunion préparatoire consacrée à l’examen des missions qui lui sont attribuées dans le cadre du projet de budget de l’état pour l’année 2026, selon un communiqué du Conseil.

Au cours de cette réunion, les participants ont débattu des missions du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et de la stratégie du ministère qui vise à assurer l’adéquation entre la formation et les exigences du marché de l’emploi, à renforcer l’inclusion économique effective et durable aux demandeurs d’emploi, à promouvoir l’initiative privée et l’entrepreneuriat, à favoriser le placement à l’étranger et à organiser la migration professionnelle et la gouvernance du numérique.

Les discussions ont également porté sur les lignes de financement pour les petites et moyennes entreprises, le soutien aux promoteurs et aux sociétés communautaires, et la comparaison entre le budget de la mission de l’emploi et de la formation professionnelle en 2025 et celui de l’année 2026.

A cette occasion, les députés ont souligné l’importance de bien se préparer pour réussir le travail conjoint avec l’assemblée des représentants du peuple (ARP) dans le cadre des débats sur les missions attribuées à cette commission dans le projet de budget de l’état pour l’année 2026.