Le King Fahd International Stadium sera le théâtre, vendredi 31 octobre 2025 à 15h50, d’un choc entre Al Hilal et Al Shabab pour la 7e journée de Saudi Pro League.

Les deux clubs de Riyad abordent la rencontre avec des ambitions opposées : Al Hilal veut consolider sa place sur le podium, tandis qu’Al Shabab cherche à s’extraire du bas de classement.

Forme & dynamique

Al Hilal reste sur une belle série avec quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs. Solide collectivement, le club bleu affiche une constance qui lui permet de rester au contact des leaders.

En revanche, Al Shabab peine à trouver le rythme : une victoire, un nul et trois défaites sur la même période. L’équipe souffre d’un manque de réalisme offensif et d’une défense souvent mise à l’épreuve.

Classement & pression

Avant cette 7e journée, Al Hilal occupe la 3e place du classement avec 14 points, à égalité avec Al Qadisiya et à une victoire seulement du leader Al Nassr (18 pts).

Al Shabab, 12e avec 6 points, doit impérativement engranger pour ne pas glisser vers la zone de relégation. L’écart entre les deux clubs illustre la différence de dynamique.

Face-à-face

L’historique récent est largement favorable à Al Hilal, invaincu sur les cinq derniers duels : 4 victoires et 1 nul. La supériorité technique et physique du club bleu s’est souvent traduite par une domination nette, notamment à domicile.

Pour Al Shabab, la mission s’annonce délicate face à un adversaire qu’il n’a plus battu depuis plusieurs saisons [à vérifier].

Joueurs à suivre

Côté Al Hilal, l’attention se portera sur les attaquants, toujours décisifs dans les grands rendez-vous. Leur efficacité pourrait faire la différence.

Chez Al Shabab, les milieux devront resserrer les lignes et contenir les transitions rapides adverses pour espérer résister.

Ce qu’on attend du match

Al Hilal devrait chercher à imposer sa possession et son pressing haut, tandis qu’Al Shabab misera sur la compacité et les contres.

Une rencontre entre ambition de titre et nécessité de réaction, à suivre sous tension au King Fahd Stadium.