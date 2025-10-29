Le marché a terminé la séance de mercredi, sur une note d’optimisme. L’indice de référence s’est bonifié de 0,1 %, à 12511,6 points, dans un volume relativement soutenu de 7,4 MD, selon Tunisie Valeurs.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre OFFICEPLAST a affiché un bon parcours boursier. L’action de la société s’est appréciée de 4,3 %, à 1,960 D. Le titre ICF s’est distingué sur la séance. L’action a inscrit une embellie de 2,2 %, à 89,850 D. La valeur a drainé un flux total de 133 mille dinars sur la séance.

Le titre NEW BODY LINE a accusé la moins bonne performance de la séance. L’action de la société a cédé –6 %, à 4,110 D, dans un volume dérisoire de 14 mille dinars.

Le titre SOTIPAPIER a, également, été mal orienté sur la séance. L’action a lâché –4,8 % à 3,000 D, dans un volume de 8 mille dinars sur la séance.

AMEN BANK a chapeauté le palmarès des échanges de la cote. L’action de la banque privée s’est hissée de 0,4 %, à 45,800 Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de l’ordre de 1,2 MD.

Site web : Amen Bank