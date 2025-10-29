Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a pris part à la neuvième édition de la “Conférence de l’Initiative pour l’Avenir de l’Investissement” qui se tient à Riyad, en Arabie saoudite, du 27 au 30 octobre 2025.

Abdelhafidh a participé à plusieurs tables rondes organisées à cette occasion sur des thématiques vitales liées aux défis de la croissance économique, du développement technologique et du partenariat entre les secteurs public et privé et tenu des réunions bilatérales pour discuter des opportunités et perspectives de renforcement des relations économiques entre la Tunisie et le Royaume.

Le ministre a également rencontré Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, ministre saoudien de l’Industrie et des Richesses minérales. Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer la solidité des relations bilatérales entre les deux pays et la volonté commune de les renforcer dans tous les domaines.

Les deux responsables ont également insisté sur l’importance de bien préparer les travaux de la commission mixte tuniso-saoudienne, qui se tiendra à la fin du mois de décembre 2025 à Riyad.

Abdelhafidh s’est par ailleurs entretenu avec le directeur exécutif du Fonds saoudien pour le développement, Sultan Al-Murshid, avec qui il a discuté de l’état d’avancement des projets financés par le Fonds et des perspectives de renforcement de la coopération financière et technique dans le cadre du plan de développement 2026-2030.

En marge de cette conférence, le ministre a en outre, rencontré des cadres tunisiens de haut niveau travaillant dans de grandes entreprises internationales. La discussion a porté sur le climat d’investissement en Tunisie et les possibilités de renforcer l’attractivité du pays dans les secteurs liés aux infrastructures, aux énergies renouvelables et à l’eau.