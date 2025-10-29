Une mission économique tunisienne multisectorielle se rendra à Cotonou, au Bénin, du 1er au 4 décembre 2025, dans l’objectif de renforcer les liens économiques et d’explorer les opportunités d’investissement que présente ce marché stratégique.

Cette initiative est organisée par le Tunisia Africa Business Council (TABC) en partenariat avec le Réseau des Entrepreneurs et Investisseurs Africains (REVIA).

Le choix du Bénin s’explique par son dynamisme économique. Le pays affiche en effet une croissance robuste, l’une des plus élevées de la région, alliée à une stabilité politique remarquable. Son cadre d’investissement attractif, doté d’un code des investissements offrant des avantages fiscaux et douaniers, en fait une plateforme idéale. Autre atout majeur : sa position géographique. Voisin du Nigeria, premier marché d’Afrique, le Bénin dispose également du port de Cotonou, l’un des plus dynamiques d’Afrique de l’Ouest.

Cette mission ciblera plusieurs secteurs clés, notamment l’agriculture, l’industrie, les énergies renouvelables, les infrastructures, le digital, la santé et la logistique.

Les participants tunisiens bénéficieront de rencontres d’affaires (B2B) ciblées afin de tisser des partenariats, d’identifier des projets d’investissement et de rencontrer des acteurs institutionnels ainsi que des entreprises privées béninoises.

Un accompagnement personnalisé sera assuré aux entreprises participantes avant, pendant et après la mission. Il comprendra notamment des visites de terrain et des échanges directs avec les décideurs locaux.

Le TABC, organisation non gouvernementale qui œuvre au renforcement des relations économiques entre la Tunisie et l’Afrique, invite les entreprises tunisiennes à saisir cette opportunité pour s’implanter ou étendre leurs activités sur ce marché en pleine croissance, au cœur d’une Afrique de l’Ouest en pleine transformation.