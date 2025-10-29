Les opérations de cueillette des olives au gouvernorat de Bizerte ont démarré mardi.

Les estimations portent sur la réalisation d’une récolte d’olives de 35 mille tonnes, soit l’équivalent de 7000 tonnes d’huile d’olive, soit une hausse de 173%, selon les données fournies par le commissariat régional au développement agricole.

La région compte actuellement 25 huileries dont 8 traditionnelles, 15 modernes et deux biologiques ainsi qu’une unité de conditionnement, a souligné à l’Agence TAP le commissaire du CRDA, Farid Dalaï, ajoutant que deux décharges de margine ont été aménagées à Bizerte et Mateur.

Les oliveraies au gouvernorat de Bizerte s’étendent sur 20 mille hectares dont 1000 hectares d’oliviers pour olives de table.