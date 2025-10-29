L’Association des amis du Belvédère (AAB) organise une « journée du miel du Belvédère » ce samedi 1er novembre 2025 à son siège, situé au parc du Belvédère.

Cette journée a pour objectif de faire découvrir au public les trésors, l’histoire, les bienfaits et les modes de production du miel du parc.

Au programme figurent une conférence sur les produits de la ruche, un atelier pratique dédié aux abeilles et à la vie de la ruche, ainsi qu’une visite du rucher du Belvédère. Les participants pourront également échanger avec un apiculteur expérimenté et une spécialiste en nutrition sur les vertus du miel.

L’événement sera aussi l’occasion de déguster et d’acheter diverses variétés de miels provenant des cinq continents, produits par la miellerie pédagogique du parc.

Fondée le 10 mars 1989, l’Association des amis du Belvédère œuvre pour la préservation du patrimoine naturel et culturel du parc du Belvédère, la protection de l’équilibre écologique et la promotion des espaces verts.