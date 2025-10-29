La première édition d’un workshop sur le thème « Eau et durabilité : technologies et stratégies de traitement » se tiendra les 8 et 9 novembre prochains à Hammamet, dans un contexte de stress hydrique aigu en Tunisie, où la part des ressources en eau par habitant est désormais inférieure au seuil de pénurie.

Cet événement est organisé par l’Association tunisienne de dessalement (ATD), en collaboration avec le Laboratoire dessalement et traitement des eaux de la Faculté des sciences de Tunis et le Laboratoire EcoChimie de l’Institut national des sciences appliquées et de la technologie (INSAT).

Il vise à répondre aux défis croissants liés aux ressources en eau, alors que les données du ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques indiquent que la disponibilité en eau par Tunisien est tombée en dessous de 400 m³ par an, un niveau inférieur au seuil critique de pénurie, fixé à 500 m³. Cette situation est attribuée au changement climatique et à la récurrence des sécheresses.

Les travaux de l’atelier aborderont plusieurs axes majeurs, notamment le dessalement de l’eau et la réduction de son coût énergétique grâce aux énergies renouvelables, la réutilisation des eaux traitées dans l’irrigation et l’industrie dans le cadre de l’économie circulaire, ainsi que la gouvernance de l’eau et les politiques durables de gestion des ressources aux niveaux national et local.

Des experts, chercheurs et ingénieurs issus des universités, des institutions publiques et privées, ainsi que des représentants d’organismes gouvernementaux et d’organisations internationales concernés par les secteurs de l’eau et de l’environnement sont attendus à cet atelier.