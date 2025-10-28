Le Club Féminin de Carthage (CFC) poursuit son sans-faute au 21e Championnat arabe des clubs féminins de volley-ball. Mardi, les Carthaginoises ont largement dominé les Koweïtiennes de Fatayat Al Oyoun (3-0) au Palais des sports d’El Menzah, en clôture de la troisième journée.

Troisième victoire nette pour Carthage

Imposantes du début à la fin, les Tunisiennes se sont imposées sur les scores de 25-9, 25-7 et 25-10. Ce succès est le troisième consécutif du CFC, après ceux obtenus face à Al Rowad (3-0) et Salwa Al-Sabah (3-0). Avec neuf points au compteur, le club carthaginois prend seul la tête du classement provisoire.

Derrière, les Algériennes de Nassirya Chabab Béjaïa (7 points) suivent le rythme grâce à leur victoire contre les Syriennes d’Al Rowad (3-0). L’Espérance Sportive de Tunis, victorieuse du Club Salwa Al-Sabah (3-0), complète le podium avec 5 points et un match en moins.

Les clubs tunisiens dominent la compétition

Les trois formations tunisiennes engagées – CF Carthage, Espérance ST et Club Africain – ont bien débuté leur parcours. Le Club Africain, battu par Fatayat Al Oyoun (0-3), compte trois points après deux rencontres.

Dans le bas du tableau, Al Rowad (Syrie) et Fatayat Al Oyoun (Koweït) n’ont toujours pas inscrit le moindre point.

Le classement provisoire place le CF Carthage en tête (9 pts), devant Nassirya Béjaïa (7 pts), l’Espérance ST (5 pts/2 matches), Salwa Al-Sabah et le Club Africain (3 pts chacun), suivis d’Al Rowad et Fatayat Al Oyoun (0 pt).

Un programme relevé à venir

La compétition se poursuivra jeudi avec trois affiches, dont le duel entre l’Espérance de Tunis et Fatayat Al Oyoun. Le CF Carthage affrontera l’Espérance vendredi 31 octobre, avant un choc attendu face à Béjaïa le 2 novembre, qui pourrait être décisif pour la première place.