Le championnat de Ligue 2 de football professionnel reprend ce week-end avec la 7e journée, répartie sur trois jours, du samedi 1er au lundi 3 novembre. Toutes les rencontres se joueront à 14h30.

Poule A : Tataouine défend sa première place

Dans la Poule A, l’US Tataouine, solide leader avec 14 points, tentera de confirmer sa dynamique face à l’ES Hammam-Sousse, en déplacement dans le sud. Son poursuivant immédiat, le CS Hammam-Lif (13 pts), se rend à Agareb pour y affronter le KS Agareb, actuel dernier du groupe.

Le CS Msaken (11 pts) et le SC Ben Arous (11 pts) espèrent profiter de cette journée pour réduire l’écart. Le CS Msaken accueillera le SC Ben Arous dimanche, tandis que le CS Chebbien (9 pts) tentera de se relancer contre le CO Kerkennah.

Le week-end s’ouvrira samedi avec deux autres affiches : US Boussalem – BS Bouhajla à Boussalem, et KS Agareb – CS Hammam-Lif à Agareb. Lundi, la journée se clôturera à Sfax où le Sfax RS recevra l’EM Mahdia.

Classement serré derrière les leaders

Derrière les deux premiers, six équipes se tiennent en quatre points, preuve d’un équilibre marqué. La lutte pour le maintien reste ouverte : six clubs (Sfax RS, US Boussalem, SA Menzel Bourguiba, EM Mahdia, AS Agareb) comptent chacun 5 points.

Poule B : Sakiet Eddaier en tête, mais sous pression

Dans la Poule B, l’AS Sakiet Eddaier mène le classement avec 12 points, talonnée par Kalaa Sport (11 pts) et un trio composé de l’AS Ariana, Jendouba Sport et l’AS Kasserine (10 pts chacun).

Samedi, Sakiet Eddaier accueillera le SC Moknine pour tenter de conforter son avance. Dimanche, plusieurs affiches promettent des confrontations équilibrées : Jendouba Sport – CS Korba, AS Jelma – EGS Gafsa, AS Kasserine – Kalaa Sport, US Ksour Essef – AS Ariana, SGabésien – ES Bouchemma et CS Redeyef – O. Sidi Bouzid.

Un championnat plus disputé que jamais

Si la hiérarchie semble se dessiner, chaque journée réserve des surprises. Entre clubs historiques et formations ambitieuses, la Ligue 2 conserve son caractère imprévisible, où chaque point peut compter dans la course à la montée comme dans la lutte pour le maintien.