Les recettes d’exportation de l’huile d’olive tunisienne ont atteint 3599,1 MD depuis le début de la campagne en novembre 2024 à fin septembre 2025, baissant de 28,4% par rapport à la même période de la campagne précédente (2023/2024), d’après les données publiées, mardi, par l’ONAGRI.

La même source a indiqué que les recettes d’exportation de l’huile d’olive conditionnée représentent 21,4% seulement des recettes globales. En effet, le prix moyen de l’huile d’olive durant le mois de septembre 2025 a baissé de 46,2% par rapport au même mois de la campagne précédente avec une variation de 9,28 D/kg à 17,9 D/kg selon les catégories.

Les quantités exportées au cours des onze premiers mois de la campagne 2024/2025 se sont établies à 268,6 mille tonnes, en hausse de 41,3% par rapport à la même période de la campagne précédente.

L’huile d’olive conditionnée représente 15,1% des quantités exportées. Le reste est exporté en vrac (84,9%). L’ONAGRI note, ainsi, une hausse de la part de l’huile d’olive conditionnée exportée par rapport à la même période de la campagne précédente (2023/2024) où elle était de 13,9%.

Par ailleurs, la catégorie extra vierge représente à elle seule 77,7% du volume total exporté.

Le marché européen (UE) attire la plus grande part, soit 58% du volume des exportations, suivi par l’Amérique du Nord (26,3%) et l’Afrique avec seulement 9,4%. Le premier pays importateur de l’huile d’olive tunisienne est l’Espagne avec une part de 26,7% des quantités exportées, suivi par l’Italie (26,4%) et les USA (19,3%).

50,9 mille tonnes d’huile d’olive biologique exportées

Environ 50,9 mille tonnes d’huile d’olive biologique ont été exportées à fin septembre 2025, d’une valeur de 714 MD. Néanmoins, la part de l’huile d’olive biologique conditionnée n’a pas dépassé 6,3% du total du volume de l’huile d’olive biologique exporté.

La moyenne de prix de l’huile d’olive biologique est de 14,02 D/kg variant entre 13,81 D/kg pour le vrac et 17,06 D/kg pour le conditionné.

Le premier pays importateur de l’huile d’olive biologique tunisienne est l’Italie avec une part de 51,1% des quantités exportées durant les onze premiers mois de la campagne 2024/2025, suivi par l’Espagne (20,8%) et les USA (17%).