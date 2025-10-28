Le ministère du Commerce et du développement des Exportations a annoncé, mardi, le lancement de l’élaboration de la stratégie nationale de réduction du gaspillage alimentaire en Tunisie.

Présidant une réunion au siège de son département, le ministre du Commerce, Samir Abid, a précisé que cette stratégie sera mise en œuvre en collaboration avec l’Institut national de la consommation (INC) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), sous la supervision d’un comité de pilotage réunissant les ministères, structures administratives et composantes de la société civile concernés.

Selon le ministre, le gaspillage alimentaire représente un défi social, économique et environnemental majeur, provoquant d’importantes pertes pour l’économie nationale, l’épuisement des ressources naturelles et contribuant à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

Abid a souligné la nécessité de développer de nouvelles approches et mécanismes, à travers une stratégie accompagnée d’un plan d’action concret et d’un plan de communication inclusif, destiné à sensibiliser l’ensemble des catégories sociales, tout en exploitant les outils modernes de communication.

Il a exprimé l’espoir que cette démarche permettra de changer les comportements liés au gaspillage alimentaire, depuis le cadre familial jusqu’à l’échelle sociétale, afin d’en faire un enjeu économique, social et environnemental intégré dans les pratiques quotidiennes.