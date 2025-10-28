Un accord a été signé, lundi, entre le gouverneur de Zaghouan et le représentant de l’association koweitienne “Direct Aid”, pour le financement des travaux de forage et d’équipement de deux puits profonds dans la localité de Zors (délégation d’El Fahs) et la localité d’Ain Battoum (délégation d’Enadhour).

Le projet, qui vise à assurer l’approvisionnement en eau potable au profit des habitants de ces deux régions, sera réalisé par les équipes du Commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Les travaux portent en particulier sur la construction de deux réservoirs d’eau et l’équipement des deux puits avec un système de panneaux solaires photovoltaïques, a indiqué à l’Agence TAP le commissaire du CRDA Faycel Ketaa.