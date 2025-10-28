De nombreux agriculteurs au gouvernorat du Kef ont pris connaissance, lors d’une journée d’information tenue lundi au Centre de formation professionnelle agricole de Boulifa, des mécanismes de sélection des variétés de semences adaptées au climat et au sol de la région ainsi qu’aux bonnes pratiques techniques liées à l’utilisation des équipements agricole tout au long de la saison.

L’ingénieur et formateur au Centre sectoriel de formation professionnelle agricole en machinisme agricole de Jougar (Zaghouan), Moez Ben Mansour a souligné, à l’Agence TAP, l’importance de cette journée d’information visant à familiariser les agriculteurs avec les variétés de blé et d’orge les plus adaptées aux conditions pédoclimatiques (climat du sol) dans la région du Kef.

Il a également insisté sur la bonne utilisation du matériel agricole, notamment lors des opérations de labour et de semis, afin d’assurer une croissance homogène et rapide des plantes, de réduire l’usage des engrais chimiques durant la saison et de garantir un bon rendement.

Cette journée a aussi permis de répondre aux interrogations des agriculteurs concernant les nouveautés du secteur céréalier et les moyens d’en tirer profit, dans le but d’améliorer la production de céréales dans la région du Kef.

À noter qu’environ 228 mille hectares sont consacrés aux grandes cultures dans le gouvernorat du Kef lors de la nouvelle campagne agricole, dont 200 mille hectares dédiés aux céréales, le reste étant réparti entre les cultures fourragères et les légumineuses.