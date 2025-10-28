Une séance de travail s’est tenue hier, lundi, au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, consacrée à l’élaboration d’une conception pour l’instance nationale d’évaluation et d’assurance qualité dans la formation professionnelle, le renforcement de la coordination pour l’évaluation périodique du système de formation professionnelle, ainsi que l’insertion des modifications et des réformes nécessaires, selon un communiqué du ministère.

Au cours de cette réunion, à laquelle a pris part le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Riadh Chaouad et plusieurs cadres du ministère, il a été convenu d’organiser un atelier de travail en novembre 2025 pour élaborer une conception unifiée de l’instance, simplifier les procédures administratives et établir la coordination des projets y afférents, en veillant à respecter les délais d’exécution du programme de travail afin d’assurer l’efficacité des réformes et la rapidité de leur mise en œuvre.

Le ministre de l’emploi a souligné, à cette occasion, que l’instance constitue un outil de référence pour la gouvernance du système de formation professionnelle, qui contribue à l’insertion économique et sociale des diplômés.

Il a appelé à adopter une nouvelle approche nationale basée sur des plans flexibles dans le domaine de l’évaluation, de renforcer les ressources humaines et d’assurer la coordination avec le le conseil supérieur de l’éducation.