Les recettes du budget de l’Etat au titre de l’exercice 2025 devraient enregistrer une hausse de 4,4% en comparaison avec les rÃ©sultats de l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente, pour atteindre 49 090 millions de dinars (MD), Â contre des prÃ©visions prÃ©liminaires de 50 028 MD.

Le ministÃ¨re de Finances a expliquÃ© cette hausse par l’augmentation prÃ©vue des recettes fiscales de l’annÃ©e 2025 de 6,6 %, pour atteindre 44 523 MD par rapport Ã l’annÃ©e 2024, et contre des prÃ©visions prÃ©liminaires de 45 249 MD, compte tenu de l’Ã©volution des impÃ´ts directs et indirects, selon le projet du budget de l’Etat 2026.

S’agissant des recettes du budget de l’Etat de 2026, elles devront augmenter de 52 560 MD, soit une hausse de 7,1 % ou 3 470 MD, Â en comparaison avec les prÃ©visions de 2025.

Les ressources propres reprÃ©sentent Â 66% du total des ressources de l’Etat au titre de l’annÃ©e 2026.

Les recettes du budget 2026 se rÃ©partissent entre des recettes fiscales de 47 773 MD, reprÃ©sentant 90,9% des recettes du budget, ainsi que des recettes non fiscales de 4437 MD, reprÃ©sentant 8,4% des recettes du budget, en plus des dons de l’ordre de 350 MD , qui reprÃ©sentent 0,7 % des recettes du budget.

Revenant aux prÃ©visions de l’annÃ©e 2025, les recettes non fiscales devraient Â atteindre 4 217 MD, contre 4 632 MD enregistrÃ©s en 2024, Â soit une baisse de 15 MD.

Compte tenu des rÃ©sultats prÃ©vus d’exÃ©cution des ressources et des dÃ©penses du budget de l’annÃ©e 2025, le dÃ©ficit du budget de l’Etat devrait s’Ã©lever, sans les dons et les revenus de confiscation, Ã 9641 MD contre 10150 MD prÃ©vus dans la loi de finances initiale de 2025.

De ce fait, le budget de l’Etat de 2025 atteindra 76 632 MD contre 78231 MD prÃ©vus dans la loi de finances 2025. Il sera financÃ© par des ressources propres de 49 090 MD, des ressources d’endettement et une trÃ©sorerie nette de 27 542 MD.