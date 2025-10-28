L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), relevant du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, a obtenu l’accréditation du Fonds Vert pour le Climat (FVC).

Cette reconnaissance internationale vient d’être annoncée par le FVC à l’occasion de la 43ème réunion du Conseil du Fonds qui se tient, du 27 au 30 octobre 2025, à Songdo, en Corée du Sud.

Il convient de noter que le FVC mobilise le financement du climat en travaillant avec un large éventail d’organisations.

Les organisations ayant des capacités spécialisées dans la conduite de l’action climatique peuvent demander à devenir des entités accréditées du FVC. Ils peuvent être des organismes privés, publics, non gouvernementaux, sous-nationaux, nationaux, régionaux ou internationaux, lit-on sur le portail du FVC.

Ils devraient avoir des projets ou des programmes clairs, détaillés et actionnables pour le changement climatique pour présenter au FVC une atténuation et une adaptation progressives. Ils doivent également respecter les normes du FVC en fonction des normes financières, des garanties environnementales et sociales et du genre.

Les entités accréditées élaborent des propositions de financement pour être examinées par le Fonds et supervisent, gèrent et surveillent leurs projets et programmes approuvés par le FVC.

A la date du 28 octobre 2025, le nombre total des entités accréditées s’élève à 158, dont 106 entités à accès direct.