Les superficies consacrées aux grandes cultures au gouvernorat de Siliana, durant la saison agricole 2025-2026, ont atteint 200 mille ha réparties entre 155 mille ha de blé, 37 mille ha de fourrages, 5800 ha de légumineuses et 1000 ha de colza.

La cheffe de service de la production végétale au Commissariat régional au développement agricole, Noura Zouari a indiqué à l’Agence TAP que les opérations de semis dans les zones dédiées à la culture d’orge et de fourrage ont été entamées dans la région.

Elle a ajouté que 26 mille quintaux de semences sélectionnées sont disponibles, soit 35% du quota réservé à la région, et 25 mille de semences ordinaires dont 3 mille quintaux sont mises à disposition des agriculteurs.

Pour les engrais, 13 mille quintaux de super 45 et 9500 quintaux de DAP ont été fournis aux producteurs de la région, selon la même source.