“Ecosystème de l’innovation et du transfert de technologie: le savoir comme levier de la souveraineté économique” est l’intitulé d’une conférence qui sera donnée par le professeur Mohamed Dahmani Fathallah le jeudi 30 octobre 2025 (15H00) à Beit al-Hikma.

La conférence s’adresse à un public large et diversifié notamment les chercheurs et universitaires qui souhaitent valoriser leurs travaux, les chefs d’entreprise et entrepreneurs intéressés par le transfert de technologies ou de partenariats R&D, les investisseurs intéressés par les start-up technologiques ainsi que les décideurs politiques et représentants des institutions qui façonnent l’environnement réglementaire et financier, sans oublier les étudiants et jeunes professionnels qui sont les innovateurs de demain.

Cette conférence, lit-on dans la note d’intention, devrait permettre au public de se familiariser avec les concepts de base de l’innovation et du transfert de technologie. Elle pourrait aussi servir de catalyseur pour sensibiliser ce public a l’importance du savoir comme levier de la souveraineté et de la richesse et accroitre son intérêt pour les métiers et les pratiques de l’innovation et du transfert de technologie.

La souveraineté économique est présentée comme un enjeu majeur qui ne peut plus être acquise uniquement par la puissance industrielle ou la richesse en ressources naturelles, mais de plus en plus par la capacité d’une nation à créer, maîtriser et exploiter son propre savoir et ses technologies. C’est ici que l’écosystème de l’innovation et du transfert de technologie prend tout son sens. La plupart des pays du monde ont développé leur propre écosystème que l’OCDE appelle le Système National d’innovation [SNI/NSI]. Ce système complexe repose généralement sur plusieurs structures différentes et fait intervenir des acteurs venus de différents horizons avec des compétences variées. Le défi pour la création d’un écosystème performant est de réussir à intégrer toutes ses structures dans une même logique et de créer une synergie entre les différents acteurs pour réussir à utiliser le savoir comme un levier de souveraineté et de richesse.

L’un des objectifs de cette conférence est d’expliquer comment créer la synergie indispensable entre les différents acteurs : chercheurs, entrepreneurs, investisseurs, décideurs politiques et favoriser de nouvelles collaborations et le partage d’expériences et de définir ce qu’est une bonne stratégie pour réussir une innovation ou un transfert de technologie et formuler des recommandations concrètes pour que le savoir devienne une source de richesse durable et un pilier de souveraineté économique.