Le Real Madrid a frappé un grand coup lors de la 10e journée du championnat d’Espagne en s’imposant face au FC Barcelone (2-1). Ce succès permet aux Madrilènes de conforter leur première place avec 27 points, cinq longueurs devant leur rival catalan.

Le Real domine le Clasico

Le choc tant attendu du week-end a tourné à l’avantage du Real Madrid. Les hommes de Carlo Ancelotti ont dominé le FC Barcelone (2-1) et consolidé leur statut de leader. Avec neuf victoires en dix matchs, les Madrilènes affichent une régularité impressionnante et prennent une option sur le titre.

Le Barça, battu pour la deuxième fois de la saison, reste dauphin avec 22 points. Malgré une attaque prolifique (25 buts), les Catalans peinent à concrétiser face aux gros calibres.

Villarreal et l’Atlético assurent

Villarreal a réalisé une belle opération en s’imposant 2-0 sur le terrain de Valence. Les « Sous-marins jaunes » grimpent à la 3e place (20 pts). De son côté, l’Atlético Madrid s’est relancé après plusieurs matchs nuls en dominant le Betis Séville (2-0), ce qui lui permet de s’installer au 4e rang (19 pts).

L’Espanyol Barcelone, victorieux d’Elche (1-0), complète le top 5.

Bas du classement : tension et égalités

En bas de tableau, Gérone et le Real Oviedo ferment la marche avec 7 points chacun. Valence, Majorque et la Real Sociedad comptent 9 points et restent sous pression. Trois clubs sont actuellement relégables.

Levante et Majorque (1-1) se neutralisent, tandis qu’Osasuna s’incline à domicile contre le Celta Vigo (2-3), désormais 13e.

Classement résumé (Top 6)

Real Madrid – 27 pts

FC Barcelone – 22 pts

Villarreal – 20 pts

Atlético Madrid – 19 pts

Espanyol Barcelone – 18 pts

Betis Séville – 16 pts