Une délégation tunisienne de haut niveau conduite par le Président de l‘UTICA, Samir Majoul, effectuera une visite à Paris en France, les 28 et 29 octobre 2025 à l’invitation du réseau des Conseillers du commerce extérieur de la France (CCE) et participera, à cette occasion, aux Rencontres d’Affaires Tunisie-France 2025, organisées, le 28 octobre, par Business France.

D’après l’UTICA, la délégation tunisienne effectuera également, le 29 octobre courant, une visite au “Valeo Mobility Tech Center”, centre d’innovation et de développement développé par l’équipementier automobile Valeo. Ce centre axé sur la mobilité connectée, autonome et électrifiée présentera, à la délégation tunisienne, les évolutions technologiques de la voiture de demain.

Avec 11,5 milliards d’euros d’échanges commerciaux bilatéraux en 2024, 1 600 entreprises françaises implantées en Tunisie et 168 000 emplois générés, la France demeure le premier partenaire économique de la Tunisie. Les investissements directs français ont atteint 190 millions d’euros, soit près de 30 % des IDE reçus par la Tunisie.

Ce partenariat s’appuie sur la compétence industrielle tunisienne, la qualité de sa formation technique et la dynamique d’intégration aux chaînes de valeur françaises qui font de la Tunisie un hub de production et d’innovation au service des économies des deux pays.

La Tunisie s’est imposée en 2024 comme le premier investisseur africain en France, avec 18 projets ayant créé plus de 240 emplois, notamment dans les secteurs du numérique, de l’agro-industrie et des énergies renouvelables. Cette tendance confirme la montée en puissance d’entreprises tunisiennes innovantes, capables d’investir, de produire et de rayonner à l’international, souligne l’UTICA.